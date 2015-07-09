أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الداخلية: استشهاد نقيب شرطة برصاص مجهولين فى بنى سويف

Google+ Print
وزارة الداخلية: استشهاد نقيب شرطة برصاص مجهولين فى بنى سويف وزارة الداخلية: استشهاد نقيب شرطة برصاص مجهولين فى بنى سويف
أفادت وزارة الداخلية، بأنه استشهد النقيب محمد عصام الدين عبد المنعم سرور الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، حيث أطلق مجهولون يستقلون دراجة بخارية أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتهم تجاهه أثناء تواجده بشارع عبد السلام عارف دائرة بندر بنى سويف مما أدى إلى استشهاده.

وأمر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط المتهمين فى تلك الواقعة.

ونعت وزارة الداخلية الشهيد البطل الذى استشهد فداءً للوطن وحمايةً لمقدراته واستقراره، وأكدت استمرار جهودها فى ملاحقة وضبط العناصر الإرهابية الجبانة التى تحاول زعزعة الاستقرار وعرقلة مسيرة التقدم والتنمية، وأن رجال الشرطة عازمون بكل إصرار على اجتثاث الإرهاب مهما تعاظمت التحديات وبلغت التضحيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365