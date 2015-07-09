وزارة الداخلية: استشهاد نقيب شرطة برصاص مجهولين فى بنى سويف

أفادت وزارة الداخلية، بأنه استشهد النقيب محمد عصام الدين عبد المنعم سرور الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، حيث أطلق مجهولون يستقلون دراجة بخارية أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتهم تجاهه أثناء تواجده بشارع عبد السلام عارف دائرة بندر بنى سويف مما أدى إلى استشهاده.

وأمر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط المتهمين فى تلك الواقعة.

ونعت وزارة الداخلية الشهيد البطل الذى استشهد فداءً للوطن وحمايةً لمقدراته واستقراره، وأكدت استمرار جهودها فى ملاحقة وضبط العناصر الإرهابية الجبانة التى تحاول زعزعة الاستقرار وعرقلة مسيرة التقدم والتنمية، وأن رجال الشرطة عازمون بكل إصرار على اجتثاث الإرهاب مهما تعاظمت التحديات وبلغت التضحيات.