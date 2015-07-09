الحكم بإعدام4 من جماعة الإخوان والمؤبد لـ9 فى "خلية الردع" بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة بالحكم بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان فى القضية رقم 14950 لسنة 2013 قسم ثانى المنصورة والمقيدة برقم كلى 190 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بخلية الردع والمتهم فيها 13 من أعضاء الإرهابية بقيادة عامر مسعد بينهم فلسطينى والحكم بالمؤبد على متهم حضورى والحكم بالمؤبد على 8 آخرين غيابيا.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لاستهداف رجال الجيش والشرطة ومعارضى الإخوان وحيازة أسلحة والتسلل لقطاع غزه للتدريب على استخدام الأسلحة.

- تأجيل محاكمة 13 إخوانيا إلى 15 مارس بالمنصورة

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