ألفيش: ميسي الأفضل.. رونالدو لا يعجبني ولا يقارن به

أكد داني ألفيش مدافع برشلونة أن زميله بالفريق ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم حاليا.

ويرى ألفيش أن ميسي أفضل كثيرا من كريستيانو رونالدو لأنه يلعب لمصلحة الفريق وليس لشخصه.

وقال المدافع الدولي البرازيلي لبرنامج (بولا دا فيز) البرازيلي التلفزيوني:"ميسي أفضل كثيرا من رونالدو. ميسي لديه تأثير كبير على اللعب بعكس رونالدو".

وأضاف "ميسي مؤثر، يسجل ويصنع الأهداف. ميسي لديه موهبة إلهية. رونالدو يعمل بجهد كبير. أحب ميسي جدا، فهو مخلص للفريق وتنافسي للغاية".

وأردف "رونالدو يقوم بأشياء لا تعجبني لأنني ألعب للفريق. الفريق دائما أهم مني. أعتقد أنه يهتم أكثر بتجميع الألقاب والجوائز. البعض انتقدنا بسبب احتفالنا بالتتويج بالدوري قبل ذلك بينما هو كان يحتفل بجائزة الهداف".