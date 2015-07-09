بالصور.. «بدر» يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015-2016 بالأقصر

نـاقش محمد بدر، مُحافظ الأقصر، مع مسئولي مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الخطة الاستثمارية للعام المالب 2015-2016، وذلك للوقوف على أهم متطلبات المديرية، لتنفيذ كافة مسارات الخطة .

وأوضح “بدر”، أنه يولي إهتمامًا لاستعدادات الموسم الزراعي القادم، خاصةً لمحاصيل القصب والموز، فضلًا عن سُبل التعامل مع المُخلفات الناتجة عنهما، والاستفادة منها بإعادة تدويرها من خلال التعاون ما بين مديرية الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية والجمعيات الزراعية .

وأكد “بدر”، على تواصله مع وزير الزراعة، لإنهاء ازمة الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بجودةٍ عالية وبتكلفةٍ مناسبة .