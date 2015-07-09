بالصور.. «محلب» يفتتح قسم الفيروسيليكون بمصانع كيما بأسوان بتكلفة 50 مليون جنيه

افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي واللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، قسم الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية لمصنع كيما، بتكلفة 50 مليون جنيه.

وقال مدير عام المصانع، أن الفرن الجديد يهدف إلى تحقيق مزايا أهمها، تحسين ظروف بيئة العمل خارجياً وداخلياً، بالتخلص من كافة انبعاثات غبار السليكا بمنطقة الفلاتر، وخفض الضوضاء والفقد الحرارى، وزيادة كمية الإنتاج من سبيكة الفيروسيليكون بنسبة 40% عن الإنتاج السابق، وتحسين مواصفات المنتج، مع انخفاض كمية الخامات اللازمة لكل طن (كوارتز، فحم،رايش)، وتخفيض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 5%تقريباً لكل طن مما يقلل التكلفة الكلية للمنتج النهائى، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما كانت السعة السنوية لفرن كيما القديم تبلغ نحو 6000 طن/عام، فإنها ستبلغ فى الفرن الجديد نحو 9240 طن/عام.