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بدء محاكمة صاحب مطعم شهير بمدينة نصر بتهمة بيع لحوم فاسدة 27 يوليو

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بدء محاكمة صاحب مطعم شهير بمدينة نصر بتهمة بيع لحوم فاسدة 27 يوليو بدء محاكمة صاحب مطعم شهير بمدينة نصر بتهمة بيع لحوم فاسدة 27 يوليو

ارشيفية

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 27 يوليو الجارى لنظر أول جلسات محاكمة صاحب محل مشويات شهير ، فى القضية رقم 21885 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، لإتهامه بالغش التجاري وبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، بعد ضبط 750 كيلو من اللحوم الفاسدة بالمحل قبل تقديمها للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

كانت قد أحالت نيابة أول مدينة نصر صاحب محل مشويات شهير للمحاكمة العاجلة ، فى القضية رقم 21885 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ، لإتهامه بالغش التجاري وبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام صاحب محل للمشويات والكائن خلف سور النادى الاهلى بمدينة نصر بتجهيز 750 كيلو من اللحوم الفاسدة، لتقديمها للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث ثبت من تقرير مفتش الأغذية أن اللحوم غير صالحة للإستخدام ومنتهية الصلاحية منذ ما يقرب من 3 أشهر ، فأمرت النيابة بمصادرة المضبوطات من اللحوم لإعدامها وإحالة صاحب المحل للمحاكمة العاجلة .

 

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