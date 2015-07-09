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إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل عامل بنجع حمادي في قنا

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إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل عامل بنجع حمادي في قنا إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل عامل بنجع حمادي في قنا

محكمة

 

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الخميس،  برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي وعضوية المستشارين عبدالعزيز فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبدالعزيز غيابيًا بإحالة أوراق شقيقين للمفتي، لإتهامهما بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية بينهم بنجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2014 ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بلاغًا بمقتل علي محمد حسين، عامل و مقيم نجع الشيخ نور الدين، إثر إصابته بطلقات نارية وكشفت تحريات المباحث أن مرتكبي الواقعة كلا من ” حارس.ع.ف” ، وشقيقه ” زغلول”، مقيمان بقرية حمره دوم حيث تربصا للمجنى عليه وأطلقا النيران عليه أثناء تواجده بالزراعات، ظنًا منهما بأنه قتل نجل أحدهما .

ولم تتمكن الأجهزة حتى الآن من القبض على المتهمين، وأحالت القضية التي حملت رقم 811 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 143 لسنة 2015 كلي قنا، للنيابة العامة، والتي أحالتها لمحكمة جنايات نجع حمادي، وقضت المحكمة في جلستها غيابًيا بإحالة أوراق المتهمين للمفتي وتحديد جلسة 4 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

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