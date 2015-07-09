اليوم.. «محلب» في أسوان لافتتاح عددٍ من المشروعات

وصل المُهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلى محافظة أسون، صباح اليوم “الخميس”، ويرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والري والتعليم العالي، وذلك لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات التنموية.

وبدأ رئيس الوزراء، زيارته لأسوان بحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، واستعرض اللواء مصطفى يسري، مُحافظ أسوان، الخطة الاستثمارية المُوحدة للعام المالي 2015-2016.

وتوجه “محلب”، ومرافقوه عقب انتهاء المجلس التنفيذي إلى مصانع “كيما” لإفتتاح وتشغيل قسم الفيروسيليكون.

وسيقوم رئيس الوزراء، عقب ذلك ومرافقيه بافتتاح الإنشاءات الجديدة والتطويرات بمستشفى أسوان الجامعي، ثم يفتتح رئيس الوزراء محطة مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة.