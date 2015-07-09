حل 9 جمعيات إخوانية والتحفظ على أرصدتهم في السويس

قالت مديحة نون، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، أنها قد قامت صباح اليوم ” الخميس “، بإتخاذ قرارات بحل 9 جمعيات أهلية، تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وإنه قد تم إتخاذ قرارات بشأن أموالها ومُخاطبة البنوك والتحفظ عليها وتوريدها للبنك المركزي .

وأضافت “نون”، في تصريحاتٍ خاصة، أن هذا القرار قد جاء بعد دراسة ومُتابعة لأنشطة هذه الجمعيات وانتماء القائمين عليها، مُوضحةً أنها أعدت مُذكرةٍ رسمية بالأمر، ورفعتها للواء العربي السروي، مُحافظ السويس، ذلك بالإضافة إلى مذكرة لوزيرة التضامن، والتي تتضمن أسماء الجمعيات، وستقوم الوزارة بالإعلان عنها الأسبوع القادم.

وكان مسئولو مديرية التضامن الاجتماعي، قد تسلموا خلال 6 أشهر قرارات من الوزارة بتجميد أرصدة وحل 11 جمعية أهلية إخوانية، أعقبها قرارا بضم 4 جمعيات جدد، وعلى الفور تم إتخاذ قرارًا بتشكيل لجان لإدارة هذه الجمعيات ماليًا مع استمرار عملهم بشكلٍ طبيعي.

ويذكر أن من بين الجمعيات الصادر لها قرارات بحلها خلال الأشهر الماضية، هي ” نما للتنمية الاجتماعية- رابطة دعاة السويس- بلال بن رباح – علي بن أبي طالب- جند الرضوان- نهضة بلدنا – القدس الخيرية – أئمة الأوقاف- أبو الإسلام – الجمعية المصرية لرعاية الكلى- أنس مالك – الصفا للرعاية “، وتمكنت جمعيتان من الحصول على حكمٍ قضائي، وإنهاء الحظر عليها، وهي جمعيات الكلى والصفا.