أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حل 9 جمعيات إخوانية والتحفظ على أرصدتهم في السويس

Google+ Print
حل 9 جمعيات إخوانية والتحفظ على أرصدتهم في السويس حل 9 جمعيات إخوانية والتحفظ على أرصدتهم في السويس

قالت مديحة نون، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، أنها قد قامت صباح اليوم ” الخميس “، بإتخاذ قرارات بحل 9 جمعيات أهلية، تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وإنه قد تم إتخاذ قرارات بشأن أموالها ومُخاطبة البنوك والتحفظ عليها وتوريدها للبنك المركزي .

 وأضافت “نون”، في تصريحاتٍ خاصة، أن هذا القرار قد جاء بعد دراسة ومُتابعة لأنشطة هذه الجمعيات وانتماء القائمين عليها، مُوضحةً أنها أعدت مُذكرةٍ رسمية بالأمر، ورفعتها للواء العربي السروي، مُحافظ السويس، ذلك بالإضافة إلى مذكرة لوزيرة التضامن، والتي تتضمن أسماء الجمعيات، وستقوم الوزارة بالإعلان عنها الأسبوع القادم.

 وكان مسئولو مديرية التضامن الاجتماعي، قد تسلموا خلال 6 أشهر قرارات من الوزارة بتجميد أرصدة وحل 11 جمعية أهلية إخوانية، أعقبها قرارا بضم 4 جمعيات جدد، وعلى الفور تم إتخاذ قرارًا بتشكيل لجان لإدارة هذه الجمعيات ماليًا مع استمرار عملهم بشكلٍ طبيعي.

 ويذكر أن من بين الجمعيات الصادر لها قرارات بحلها خلال الأشهر الماضية، هي ” نما للتنمية الاجتماعية- رابطة دعاة السويس- بلال بن رباح – علي بن أبي طالب- جند الرضوان- نهضة بلدنا – القدس الخيرية – أئمة الأوقاف- أبو الإسلام – الجمعية المصرية لرعاية الكلى- أنس مالك – الصفا للرعاية “، وتمكنت جمعيتان من الحصول على حكمٍ قضائي، وإنهاء الحظر عليها، وهي جمعيات الكلى والصفا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا