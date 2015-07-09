التنمية الاجتماعية بخورفكان توزع أجهزة طبية للمسنين والمعاقين

نظم مركز التنمية الاجتماعية بخورفكان أمس فعاليات خاصة بيوم زايد الإنساني في الذكرى السنوية الحادية عشرة لرحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -. وذلك بحضور سعيد المبارك بن عمرو نائب مدير إدارة التعاونيات وبخيتة يوسف رئيس قسم الإشهار بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب مشاركة الموظفات والمتطوعين بالمركز.

بدورها، أشارت مريم مراد مديرة المركز: بأن الفعالية أبرزت دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان في المجال التطوعي والإنساني وأهمية ذلك في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع ونشر المبادرات الإنسانية والترويج لها. مشيرة إلى فعاليات سنوية ومبادرات ينظمها المركز حرصا على إحياء الذكرى العطرة التي تخلد ذكرى مؤسس دولة الاتحاد.

وتضمنت الفعالية في بدايتها حضور المسنين، فضلا عن عرض وثائقي لانجازات المغفور له في الأعمال الإنسانية. إلى جانب توزيع أجهزة طبية للمسنين والمعاقين لعدد 17 أسرة شملت ( أسرة، كراسي وأجهزة تنفس )، فضلا عن توزيع شيكات نقدية لـ 15 أسرة متعففة. كما تم تنظيم إفطار صائم للعمال وتوزيع دبس على أسر مواطنة من مصنع تمور الإمارات بواسطة لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين.