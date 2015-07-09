القبض علي «خالد السيد» عضو إئتلاف الثورة قبل سفره الي قطر

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، القبض علي خالد محمد السيد أحد أعضاء إئتلاف شباب الثورة قبل سفره الي قطر لإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر.

> وأضح مصدر بالمطار ان أثناء إنهاء إجراءات سفره قبل إقلاع الطائرة القطرية المتجهة الي قطر تبين بالكشف عن بياناته ادراجه علي قوائم الممنوعين من السفر ومطلوب ضبطه وإحضاره في احدي القضايا،حيث تم ضبطه وإلغاء سفره.

> أمر اللواء طارق فتحي مدير أمن المطار بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.