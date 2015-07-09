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أنماط الحياة غير الصحية تخفض عمر الإنسان بنحو 23 عاما

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أنماط الحياة غير الصحية تخفض عمر الإنسان بنحو 23 عاما أنماط الحياة غير الصحية تخفض عمر الإنسان بنحو 23 عاما
حذر علماء من أن أنماط الحياة غير الصحية من بينها زيادة الوزن والتدخين وشرب الخمر، يمكن أن تخفض عمر الإنسان بنحو 23 عاما.

وأوضح العلماء أن المزج بين أمراض القلب والسكر يمكنه أن يقلل من معدل عمر الإنسان، بنحو أكثر من عشر سنوات.

وبحسب الدراسة – التى نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية - فإن الشخص الذى يصاب بالسكر ويعانى من كل من سكتة دماغية ونوبة قلبية قبل سن الأربعين من المتوقع أن تقل سنوات عمره بـ23 عاما.

وخلص الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل بيانات لأكثر من 135 ألف متوفى فى دراسة شملت أكثر من مليون مشارك.

ورصد الباحثون انخفاض عمر الأشخاص الذين لهم تاريخ من الإصابة بأمراض الأوعية القلبية إلى جانب السكر والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وأوضحوا أنه يمكن الوقاية من غالبية هذه الأمراض بالحفاظ على الوزن الصحى وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتناول طعام صحى فضلا عن عدم الإفراط فى شرب الخمر أو التدخين.
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