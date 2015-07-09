هيئة الدواء الأمريكية تعتمد عقارا جديدا يحدث تحسنا كبيرا فى وظائف القلب

صرح أستاذ العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة الدكتور محمود الشربينى، بأن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية اعتمدت منذ ساعات قليلة استخدام دواء جديد لعلاج مرضى القلب "إنتريستو"، سوف يحدث تحسنا كبيرا فى حالات المرضى المصابين بهبوط وفشل وظيفة القلب، الأمر الذى من شأنه أن يقلل معدلات الوفيات بينهم، ومن دخول العناية المركزة أو المستشفيات.

وأضاف، فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن فشل وظيفة القلب حالة منتشرة تهدد حياة المصابين بها وتحدث نتيجة لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم أو نتيجة لضعف عضلة القلب وعيوب صماماته وجلطاته، مشيرا إلى أن أعراضها تتمثل فى النهجان والضعف العام وعدم القدرة على أداء أقل مجهود، وكذلك تورم الجسم، مما يتطلب العلاج بالعناية المركزة.

وحذر الشربينى من زيادة عدد المرضى المصابين بأمراض القلب عامة نتيجة تغير أنماط الحياة وزيادة التوترات والضغوط الحياتية، وقلة الحركة التى تعززها وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من الأسباب، داعيا إلى العمل على الوقاية من أمراض القلب من خلال تجنب زيادة الوزن وممارسة الرياضة وتعديل نمط الحياة والأكل وتقليل دهون الدم الضارة والمحافظة على ضغط الدم والامتناع عن التدخين.