للحوامل.. النزيف الدموى فى الشهور الأخيرة يصيب طفلك بـ"التشوهات"

يعد النزيف الدموى من أخطر الحالات المرضية، التى تؤثر سلبًا على سلامة الحمل والجنين.

استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا يؤكد أن النزيف الدموى فى الشهور الأولى من الحمل حتى لو بنسب قليلة، قد يعد من أقوى العوامل التى تزيد فى فرص الإجهاض.

أما فى الثلث الأخير من الحمل وحتى موعد الولادة فالنزيف الدموى يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة الجنين، خاصة أنه قد يعد من المؤشرات التى تدل على انفصال المشيمة بشكل كلى.

>تبعًا لرأى أبو النجا فالانفصال الكلى للمشيمة يؤدى إلى توقف ضخ الدم من الأم إلى الجنين، وهو ما يمنع من وصول الأكسجين الكافى والتغذية لمخ الجنين، وتلك الحالة ينتج عنها تشوهات وعيوب فى عمل أعضاء الجسم، والتى تصاب بضرر كامل، جراء نقص الأكسجين، عن مراكز معينة من المخ، قد تكون مسئولة على الأعضاء الحركية فيصاب الطفل بشلل فى أحد أطرافه، أو يكون الجزء المتضرر من المخ مسئولاً عن بعض المهارات الفكرية فيولد الطفل مصاب بقصور فى مهاراته الفكرية ومستوى ذكائه.

لذا ينصح عطية بضرورة التنبه لهذا العرض وسرعة التوجه إلى المستشفى، حال ظهور أى قطرات من الدم لمنع تدهور الحالة قدر المستطاع.