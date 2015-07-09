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براءة مالك القرية السياحية المتهم بالتسبب فى حادثة أتوبيس الشروق

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براءة مالك القرية السياحية المتهم بالتسبب فى حادثة أتوبيس الشروق براءة مالك القرية السياحية المتهم بالتسبب فى حادثة أتوبيس الشروق

محكمة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، ببراءة مالك قرية سياحية بمدينة الشروق، المتهم بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام مقيمها بالمصروفات.

وشهدت الجلسة غياب المتهم محمد علي الصيرفي عن الحضور، بينما حضر محاميه وليد يوسف، وترافع مطالبًا ببراءة موكله، مؤكدًا انتفاء صلته بالحادثة، وأن المزلقان موجودًا منذ أمدّ بعيد قبل وقوع الحادثة، ولا علاقة لمالك القرية بتأسيسه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لمالك القرية اتهامات ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ، والتسبب في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر والإتلاف بإهمال، في حين قررت النيابة حفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة، لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.​

 

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