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محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إنهاء تراخيص المباني الإضافية لمستشفى الأورام

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محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إنهاء تراخيص المباني الإضافية لمستشفى الأورام محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إنهاء تراخيص المباني الإضافية لمستشفى الأورام

أصدر هاني المسيري محافظ الإسكندرية توجيهات مشددة بسرعة إنهاء تراخيص المباني الإضافية الملحقة بمركز ومستشفى “أيادي المستقبل” لعلاج الأوروام السرطان على مساحة 2000 متر مربع بالحديقة الدولية لعلاج ورعاية المرضى بالمجان لغير القادرين بالإسكندرية ومحافظات الدلتا والذى بلغت تكلفته 56 مليون جنيها بالجهود الذاتية.

وأوضح المسيري – في بيان صحفي صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم الخميس – أن المبنى الإضافى يضم 46 سريراً خصص منها ستة أسرة للأطفال مرضى الأورام، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالمركز وتوسيع نطاق خدماته بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين ليشمل علاج مرضى محافظات الوجه البحري بالمجان، وذلك لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفقراء.

وأشاد المسيري بخدمات المركز التى يقدمها للفقراء من المرضى وبدور العاملين به، وتفقد بصحبة الدكتور عاصم رستم مدير عام المركز أكثر من 18 قسماً متنوعاً خاصة بمرضى الأورام وعلاجهم الإشعاعي والكيماوي .

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