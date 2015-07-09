الرافعي يعتمد نتيجة الجيولوجيا وعلوم البيئة للثانوية العامة بنسبة نجاح 91.7 %

اعتمد وزير التربية والتعليم, الدكتور محب الرافعي نتيجة تقدير مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

> الدور الأول (نظام حديث) للعام الدراسي الحالي 2015/2014.

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي رئيس عام امتحان الثانوية العامة, في تصريح له اليوم, إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة (نظام حديث) بلغ 174784 طالبا وطالبة.

وأضاف أن النتيجة التقديرية أظهرت أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 160353 طالبا وطالبة, بنسبة نجاح 91.7%.

وأوضح سعد أن النسبة المئوية للنجاح بمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة (نظام حديث) للعام الدراسي الحالي 2015/2014 (الدور الأول) سجلت حصول 11512 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية للمادة وذلك بنسبة تبلغ 7.18% من إجمالي عدد الطلاب الممتحنين.

وأشار إلى حصول 65818 طالبا وطالبة على درجات تتراوح ما بين 54 درجة إلى أقل من 60 درجة وذلك بنسبة تبلغ 41.0% من إجمالي عدد الطلاب الممتحنين.

كما حصل 31796 طالبا وطالبة على درجات تتراوح ما بين 48 درجة إلى 54 درجة, وذلك بنسبة تبلغ 19.8% من إجمالي عدد الطلاب الممتحنين.

وأكد حصول 20443 طالبا وطالبة علي درجات تتراوح ما بين 42 درجة إلى 48 درجة, وذلك بنسبة تبلغ 12.7% من إجمالي عدد الطلاب الممتحنين.