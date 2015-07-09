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وصول 12 ألف طن بضائع و1102 راكب لموانئ السويس وسفاجا

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وصول 12 ألف طن بضائع و1102 راكب لموانئ السويس وسفاجا وصول 12 ألف طن بضائع و1102 راكب لموانئ السويس وسفاجا

صورة أرشيفية

يستعد ميناء الأدبية، اليوم ” الخميس “، لاستقبال السفينة “نافي موون”، وعلى متنها 2500 طن نخالة قمح مُعبأة قادمة من الصومال، كما يغادر الميناء السفينة “سبيرو”، وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة، لشحن 46 حاوية بوزن 1131 طن، وتغادر اليوم متجهة إلى بورسودان.

 يستعد ميناء سفاجا اليوم “الخميس”، لاستقبال العبارة “أمانة”، وعلى متنها 1021 راكب و222 سيارة و20 شاحنة، والسفينة “بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنها 107 شاحنة و144 سيارة و70 راكب، كما يغادر الميناء العبارة “مسرة”، وعلى متنها 69 راكب و1 سيارة و13 شاحنة، والعبارة “القاهرة”، وعلى متنها 173 راكب و13 سيارة و4 شاحنة، والسفينة “الحرية”، وعلى متنها 20 شاحنة .

 وشهد ميناء الغردقة، استقبال العبارة “الرياض”، وعلى متنها 772 راكب و126 سيارة، و مُغادرة العبارة “الرياض”، وعلى متنها 29 راكب و11 سيارة مُتجهةً إلى ضبا .

 كما يستعد ميناء نويبع، اليوم “الخميس”، لاستقبال العبارة “أيلة”، وعلى متنها 439 راكب و28 سيارة ملاكي، و2 شاحنة، والسفينة “بريدج”، وعلى متنها 25 شاحنة و39 سيارة ملاكي تصدير .

 يشهد ميناء شرم الشيخ، اليوم، مُغادرة واستقبال السفينة “نيوتاليس”، وعلى متنها 70 سائح إلى ومن الكنيسة، وذلك لمُمارسة الغوص والرياضات المائية.

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