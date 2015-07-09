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الحكم على بيرلسكونى بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد السياسي

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الحكم على بيرلسكونى بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد السياسي الحكم على بيرلسكونى بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد السياسي

أصدرت محكمة نابولى حكما بالسجن ثلاثة سنوات على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو بيرلسكونى زعيم حزب ” فورسا إيطاليا” بتهمة الفساد السياسى لتورطه فى عملية شراء عضو مجلس الشيوخ “فالتر لافيتولا” من داخل المجلس لاستكمال الأغلبية النسبية بالحزب السياسى والتمكن من حكم إيطاليا وإسقاط حكومة رومانو برودى.

وانتقد بيرلسكونى الحكم القضائى, معربا عن قناعته بالمطاردة القضائية للسياسين النشاطين لمصلحة البلاد, قائلا “إن الحكم يعد قرار سياسى عدائى وسخيف لتقييم سياسى وبالتأكيد مثير للآندهاش لحكم قضائى مع إهتمامى الدائم في مصلحة بلدي والاحترام الكامل للقواعد والقوانين”.

ووصف برلسكوني الحكم بأنه عبارة عن “قيام الاضطهاد القضائي”.. كما وصف نيكولو جيديني, محام برلسكوني, الحكم بأنه “حكم ظالم وغير مبرر”.

وأعرب جيديني عن أمله في أن محكمة الاستئناف تبرئ برلسكوني على الموضوع.. بينما أكد المدعي العام من نابولي, جيوفاني كولانجيلو, أنه لن يعلق على إدانة سيلفيو برلسكوني وفالتر لافيتولا

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