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الانتهاء من تجهيز 40 ساحة بالسويس لصلاة عيد الفطر

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الانتهاء من تجهيز 40 ساحة بالسويس لصلاة عيد الفطر الانتهاء من تجهيز 40 ساحة بالسويس لصلاة عيد الفطر

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الأوقاف بالسويس، الانتهاء من تجهيز جميع ساحات صلاة عيد الفطر المُبارك، والتي تبلغ 40 ساحة هذا العيد بزيادة 5 ساعات عن عيد الفطر العام الماضي، وذلك بجميع أحياء المُحافظة.

وكان الدكتور كمال البربري، وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، قد صرح أنهم رفضوا إقامة أية ساحات بعيد الفطر، تنتمي لأي فصائل أو قوى سياسية، وذلك حِفاظًا على قدسية العيد، والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عنأ] أمور سياسية وتنفيذ تعليمات وزارة الاوقاف، بإبعاد المساجد والأوقاف نهائيًا عن السياسة والتركيز فقط في الأمور الدينية، وهو الدور الأصيل للأوقاف والأزهر، مُوضحًا أن جميع الساحات، سيتحدث فيها أئمة أزهاريين وتابعين لوزارة الأوقاف.

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