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استشارى أمراض جلدية يحذر مرضى الكلى والضغط العالى من تناول العرقسوس

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استشارى أمراض جلدية يحذر مرضى الكلى والضغط العالى من تناول العرقسوس استشارى أمراض جلدية يحذر مرضى الكلى والضغط العالى من تناول العرقسوس
المشروبات الباردة من أهم الأشياء التى نهتم بتناولها بعد الإفطار فى شهر رمضان المبارك، وذلك يرجع إلى زيادة عدد ساعات الصيام فى فصل الصيف، مما يجعلنا أكثر رغبة فى تناول السوائل للتخلص من تعب اليوم، ويتميز شهر رمضان ببعض المشروبات الخاصة التى يلجأ إليها الكثيرون للتغلب على الشعور بالعطش بعد الإفطار ومن هذه المشروبات العرقسوس.

ويحذر الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا الصائمين الذين يعانون من أمراض الكلى والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من شرب العرقسوس حيث إنه يزيد من حدة أعراض تلك الأمراض و يمثل خطورة بسبب احتفاظ الجسم بالماء بل من الضرورى عدم تناوله تمامًا.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن العرقسوس يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، وذلك نتيجة لوجود مركبات كيماوية بالنبات لها نفس تأثير الكورتيزون والمعروف بأنه يساعد على احتباس الماء فى الجسم.

ولفت استشارى الأمراض الجلدية أن الكثيرين يحرصون على تناول المشروبات الباردة فى شهر رمضان المبارك، ومنها العرقسوس، وذلك بهدف منع الشعور بالعطش.

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مصر 365