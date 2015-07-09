خادم الحرمين يبحث مع أمير قطر «التعاون الثنائي» ومستجدات الأوضاع الإقليمية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة اجتماعاً أمس مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضرها، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى المملكة.

وكان خادم الحرمين قد استقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة إفطار تكريماً لأخيه سمو أمير دولة قطر ومرافقيه.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.