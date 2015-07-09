المتحدث العسكرى:إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 78 شخصا إلى إيطاليا

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى تمام الساعة 9.40 صباح أمس الأربعاء وأثناء قيام إحدى قطع القوات البحرية بأداء واجبها الوطنى فى تأمين ساحل البحر الأبيض المتوسط، تم الاشتباه فى بلنص الصيد (مجدى وأسماء) والذى يبحر أمام ساحل مدينة الإسكندرية.

وأوضح المتحدث العسكرى، أنه بتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل (78) فرد جنسيات مختلفة فى محاولة لتهريبهم إلى سواحل إيطاليا.

وأضاف المتحدث العسكرى:"تم اقتياد البلنص والأفراد والطاقم إلى القاعدة البحرية برأس التين ، حيث تم تقديم وجبات الإفطار والرعاية الطبية اللازمة لهم ، وتحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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