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وزير التعليم يعتمد نتيجة الجيولوجيا للثانوية العامة بنسبة نجاح 91.7%

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الجيولوجيا للثانوية العامة بنسبة نجاح 91.7% وزير التعليم يعتمد نتيجة الجيولوجيا للثانوية العامة بنسبة نجاح 91.7%
اعتمد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول (نظام حديث) للعام الدراسى الحالى 2014/2015.

وأكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، فى تصريحات صحفية، أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة (نظام حديث) بلغ عددهم (174784) طالبا وطالبة، وأسفرت النتيجة عن نجاح الطلاب وعددهم 160353 طالبا بنسبة 91.7%.

وأضاف "سعد"، أن النسبة المئوية للنجاح بمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة (نظام حديث) للعام الدراسى الحالى 2014/2015 (الدور الأول) سجلت حصول 11512 طالبا على الدرجة النهائية للمادة، بنسبة تبلغ (7.18%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين، وحصول عدد 65818 طالبا وطالبة علي درجات تترواح ما بين (54) درجة إلى أقل من (60) درجة، بنسبة تبلغ (41.0%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين.

بينما حصل عدد 31796 طالباً على درجات تتراوح ما بين (48) درجة إلى (54) درجة، بنسبة تبلغ (19.8%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين، وحصل 20443 طالبا وطالبة على درجات تتراوح ما بين (42) درجة إلى (48)درجة، وذلك بنسبة تبلغ (12.7%) من إجمالى عدد الطلاب الممتحنين.
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