ضبط مبيداتٍ «مسروقة» من الجمعيات الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالتعاون مع لجنة مُكافحة الأفات بوزارة الزراعة، من ضبط أحد محلات المُبيدات بكفر الشيخ، يُتاجر في مبيداتٍ تمت سرقتها من الجمعيات الزراعية بالمُحافظة.

وكانت اللجنة، قد كشفت عن توقف إحدى سيارات النقل أمام أحد محلات الإتجار في المُبيدات، وهي تقوم بتنزيل مبيدات للمحل، وبفحصها تبين أنها نفس المُبيدات، التي تمت سرقتها من جمعيات الأتية، وهي:” الخادمية- الروضة- خالد بن الوليد- ومراقبة كفر الشيخ “، فضلاً عن وجود كمياتٍ داخل المحل من المبيدات المحظور استخدامها .

وتحفظت اللجنة، على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، بكل من “تهريب مبيدات مسروقة من الجمعيات الزراعية بالمحافظة”، وأخرى “محظور استخدامها “، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.