​«الزراعة»: ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كميات الخضر التي تم تصديرها اليوم “الخميس”، قد بلغت821 طِن، بينما بلغت كميات الفاكهة المُصدرة للخارج 959 طِن.

وأوضح التقرير، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الصادرات والواردات الزراعية، وذلك منذ بداية العام، وحتى اليوم، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من الخضر 66مليون و727 ألف و 8 طن، ومن الفاكهة 11مليون و 132 ألف و 84 طن حتى اليوم.

وتابع التقرير، أن إجمالي ما تم تصديره للخارج من البطاطس والموالح والفراولة والعنب الموسم الحالي، قد بلغ 2 مليون و81 ألف و310 طن.​