“الإحصاء”: التضخم يتراجع في رمضان نتيجة هبوط أسعار الطعام

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس ان التضخم تراجع خلال شهر رمضان حيث هبط خلال يونيو الماضي بنحو 0.9 % مقارنة بشهر مايو نتيجة تراجع اسعار الطعام والشراب.

وسجل مؤشر التضخم 165.4 نقطة مقابل 166.9 نقطة في مايو.

وبالتراجع الاخير يكون التضخم قد تراجع مرتين خلال عام 2015 مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت فى شهر أبريل وفقد 0.1 %.

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ 11.5 % مقارنة بشهر يونيو 2014 مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوى خلال شهر مايو سجل 13.5 % وأبريل 11 % ومارس 11.8 % وفبراير 10.7 %.

وأرجع الإحصاء تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب خلال يونيو والذى وافق بداية شهر رمضان المبارك بما نسبته 1.8 % ليبلغ 192 نقطة مقابل 195.6 نقطة خلال شهر مايو السابق عليه.

واشار إلى أن الأسعار لم ترتفع مع بداية شهر رمضان المبارك وذلك لزيادتها خلال شهر مايو بنسب 2.5 % لبداية الموسم الزراعي بينما زاد على أساس سنوى بنحو 11.1 % مقارنة بشهر يونيو.

وأشار الإحصاء إلى تراجع الخضرات بنحو 11.8 % والذهب 0.7 % على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 1.4 % والفاكهة بنحو 7.5 % والوجبات الجاهز 1.3 %.

وأوضح الاحصاء أن معدل التضخم ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بنحو 11.3 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي كما زاد أسعار الطعام والشراب خلال تلك الفترة بنحو 9.9 %.

وبين الاحصاء أن معدل التضخم الشهرى فى الحضر انخفض ليبلغ 0.7 % ليسجل 162.5 نقطة مقارنة 163.6 نقطة خلال شهر مايو السابق عليه بينما زاد على أساس سنوى مقارنة بشهر يونيو 2014 ليبلغ المعدل 11.4 %.

وفى الريف، انخفض معدل التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنحو 1% ليبلغ 169 نقطة مقارنة 170.7 نقطة فى مايو وارتفع سنويا ليسجل 11.7% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضح الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أسعار الخضروات خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو السابق عليه بنحو 11.8 % ليساهم بمقدار 1.25 فى معدل التضخم الشهرى بسبب تراجع أسعار الطماطم بنحو 38.9 % والبامية 19.5 %.

وبين ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنحو 1.4 % لزيادة أسعار الدواجن 3.1 % والفاكهه 7.5 % بسبب ارتفاع أسعار الليمون 97 %.