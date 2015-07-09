بالصور.. القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ78 فرد في طريقهم لإيطاليا

تمكنت القوات البحرية، من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ78 فرد من جنسيات مختلفة في طريقهم لإيطاليا.

واشتبهت القوات البحرية المكلفة بأداء واجبها الوطنى فى تأمين ساحل البحر الأبيض المتوسط، فى تمام الساعة 9.40 صباح يوم الأربعاء الموافق 8 / 7 / 2015، فى بلنص الصيد (مجدى وأسماء) والذى يبحر أمام ساحل مدينة الأسكندرية.

> وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل (78) فرد جنسيات مختلفة فى محاولة لتهريبهم إلى سواحل إيطاليا.

تم إقتياد البلنص والأفراد والطاقم إلى القاعدة البحرية برأس التين ، حيث تم تقديم وجبات الإفطار والرعاية الطبية اللازمة لهم ، وتحويلهم إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.