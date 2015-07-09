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«الوفد» يشيد بمشروع الموازنه وتراجع العجز 30 مليار جنيه

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«الوفد» يشيد بمشروع الموازنه وتراجع العجز 30 مليار جنيه «الوفد» يشيد بمشروع الموازنه وتراجع العجز 30 مليار جنيه

 

أرشيفية

علق حزب الوفد على النسخة الأخيرة من الموازنة مرحباً بالتعديلات التي تم إدخالها، لافتاً أنها جاءت متمشية مع توصيات الحزب في بيانه الأخير بشأن الموازنة.

و أشار الحزب في بيان له بأن قد قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وإدخال عدد من التعديلات عليها نتج عنها خفض عجز الموازنة بقيمة بلغت 30 مليار جنيه بهدف خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للشق الإجتماعي بدلًا من توجيهها لخدمة الدين، وهو ما جاء متمشياً مع تعليق الحزب على النسخة الأولى من الموازنة.

و أوضح البيان أن إجمالي الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة قد بلغ 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17% عن المتوقع خلال العام السابق. وقدر العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالى المنتهى المقدر له أن يكون فى حدود 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن الدين العام يبلغ 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 90% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 92.2% من الناتج المحلى للعام المالى 2014/2015.

وأشار البيان أن التخفيض فى عجز الموازنة إعتمد على خفض الإنفاق بواقع 20 مليار جنيه، من خلال الحد من الإنفاق على الأجور، حيث بلغت الزيادة في الأجور 8.5% عن العام المالى المنتهى مقارنة ب 14% في النسخة الأولى من الموازنة، يأتي ذلك أيضا متماشيًا مع توصيات الحزب بضرورة السيطرة على الإنفاق الحكومي.

و أكد البيان أن رغم هذه التعديلات الهامة، مازال لدى الحزب ثلاثة تحفظات رئيسية:

أولاً: مازال مشروع الموازنة الجديد يعكس تباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة بالذات في جوانب الدعم.

ثانياً: يرى الحزب أن معدل النمو المستهدف و البالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الإستثمارية لتدعيم المناخ الإستثماري حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص و الإستثمار الأجنبي المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.

ثالثاً: يرى الحزب ضرورة توضيح السياسة الضريبية التي ستنتهجها الدولة في العام المالي الحالي حيث تمثل حصيلة الضرائب في الموازنة 68% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 66% في العام المالي 2014/2015، ويستلزم ذلك التوسع في إستخدام بدائل ضريبية أخرى في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5%.

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