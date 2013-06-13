اهالي كوبري الناموس بالاسكندرية يقطعون الطريق لعدم توافر المياه

قام العشرات من اهالى منطقة كوبرى الناموس بالاسكندرية مساء اليوم الخميس بقطع الطريق أمام الكوبرى ووضعو الحجارة واطارات السيارات فى منتصف الطريق مما عرقل الحركة المرورية المتجه الى منطقة العوايد والمنشية ومحطة مصر لمدة نصف ساعة ، أعتراضا على انقطاع مياة الشرب لمدة اربع أيام متواصلة عن المنطقة وتنديد بتقعس دور شركة المياة والمحافظ ونائبة القيادى الاخوانى حسن البرنس .

> وقد أكد الاهالى بان مياة الشرب لم تصل الى منازلهم منذ يوم الاحد الماضى ويقومو باملاء الجراكن من المساجد بمنطقة باكوس لقضاء حاجتهم وطهو طعامهم , واتهم الاهالى المستشار محمد عطا ونائبة القيادى الاخوانى حسن البرنس فى حل المشكلة .

وشدد الاهالى بانهم سوف يعتصمون داخل المجلس المحلى المقر المؤقت لادارة شئون المحافظة فى حال عدم الاستجابة لهم وعودة المياة الى المنطقة خاصة بعد تقديم عدة شكاوى لهم الى شركة المياة دون اى تحرك من المسئوالين .