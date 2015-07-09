أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خطة أمنية لتأمين المنشأت الحيوية بعيد الفطر في السويس

Google+ Print
خطة أمنية لتأمين المنشأت الحيوية بعيد الفطر في السويس خطة أمنية لتأمين المنشأت الحيوية بعيد الفطر في السويس

أعلن مسئول مديرية أمن السويس، أنه جاري وضع الخطة الأمنية لتأمين المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، مُوضحًا أن خطة التأمين ستتضمن إعلان حالة الطوارئ والاستنفار الأمني الكامل بمنطقة المجرى الملاحي للقناة، ونفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين السويس وسيناء خلال عيد الفطر.

 وقال اللواء طارق الجزار، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، في تصريحات خاصة، إن خطة التأمين ستشمل تكثيف للتواجد الأمني وانطلاق دوريات، والتي ستنطلق بكثافة صباح يوم وقفة عرفات بجميع شوارع المُحافظة حتى انتهاء أيام العيد بكافة المناطق الحيوية ومنطقة العين السخنة، ونفقة الشهيد أحمد حمدي، وذلك لتأمينها ضد أي أعمال بلطجة أو إرهاب، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث .

وأضاف ” الجزار “، أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار في الشوارع الداخلية للمحافظة خلال أيام العيد، وخاصةً مناطق:” الكورنيش القديم والجديد- ميدان الأربعين- منطقة بور توفيق- حي السويس- الجناين- عتاقة “، مع التنسيق للخروج بحملةٍ، لمنع حالات التحرش وضبط الدرجات البخارية الغير مُرخصة .

 وتابع أن هناك إجراءاتٍ أمنية استثنائية، ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية، خاصةً طريق الإسماعيلية والقاهرة ، ومنطقة المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي.

 كما أضاف مدير الأمن، أن سيارات الانتشار السريع متواجدة بجميع شوارع المحافظة للتعامل والتحرك مع أي خروج عن النص أو أي تجمعاتٍ إخوانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا