خطة أمنية لتأمين المنشأت الحيوية بعيد الفطر في السويس

أعلن مسئول مديرية أمن السويس، أنه جاري وضع الخطة الأمنية لتأمين المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، مُوضحًا أن خطة التأمين ستتضمن إعلان حالة الطوارئ والاستنفار الأمني الكامل بمنطقة المجرى الملاحي للقناة، ونفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين السويس وسيناء خلال عيد الفطر.

وقال اللواء طارق الجزار، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، في تصريحات خاصة، إن خطة التأمين ستشمل تكثيف للتواجد الأمني وانطلاق دوريات، والتي ستنطلق بكثافة صباح يوم وقفة عرفات بجميع شوارع المُحافظة حتى انتهاء أيام العيد بكافة المناطق الحيوية ومنطقة العين السخنة، ونفقة الشهيد أحمد حمدي، وذلك لتأمينها ضد أي أعمال بلطجة أو إرهاب، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث .

وأضاف ” الجزار “، أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار في الشوارع الداخلية للمحافظة خلال أيام العيد، وخاصةً مناطق:” الكورنيش القديم والجديد- ميدان الأربعين- منطقة بور توفيق- حي السويس- الجناين- عتاقة “، مع التنسيق للخروج بحملةٍ، لمنع حالات التحرش وضبط الدرجات البخارية الغير مُرخصة .

وتابع أن هناك إجراءاتٍ أمنية استثنائية، ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية، خاصةً طريق الإسماعيلية والقاهرة ، ومنطقة المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي.

كما أضاف مدير الأمن، أن سيارات الانتشار السريع متواجدة بجميع شوارع المحافظة للتعامل والتحرك مع أي خروج عن النص أو أي تجمعاتٍ إخوانية.