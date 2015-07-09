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وزارة الخارجية تنصح المسافرين إلى اليونان بعدم الإعتماد على البطاقات البنكية

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وزارة الخارجية تنصح المسافرين إلى اليونان بعدم الإعتماد على البطاقات البنكية وزارة الخارجية تنصح المسافرين إلى اليونان بعدم الإعتماد على البطاقات البنكية

نصحت وزارة الخارجية في تغريدة على حسابها في تويتر، المسافرين إلى اليونان في الوقت الحالي بعدم الإعتماد على البطاقات البنكية وأخذ مبالغ نقدية ذات الفئات الصغيرة.

وكانت "البيان " قد نشرت أمس الأول خبراً بعنوان" «الكاش» مشكلة سياح اليونان وتأمينه ضد السرقة التحدي الأكبر"، وجاء في الخبر أن عدداً كبيراً من السائحين، ممن أجروا حجوزات سابقة لقضاء الإجازة الصيفية باليونان، يواجهون العديد من التحديات، وعلى رأسها ضرورة أن يحملوا أموالهم نقداً للتعامل داخل الدولة، لأن بطاقات الائتمان أصبحت غير مقبولة تقريباً لدى بعض الأماكن، وحتى عدد من محطات الوقود والمطاعم.

كما أن توفير "الكاش" للسياح لا يعد التحدي الوحيد أمامهم، وإنما تأمينه ضد السرقة داخل اليونان هو تحدٍ أكبر. إذ تغلق البنوك اليونانية طوال الأسبوع، كما أصبح الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصرافة الآلية 60 يورو لأهل البلد، ولا ينطبق على الأجانب. إلا أن التزايد الكبير على السحب من أجهزة الصرافة الآلية أدى إلى نفاد الأموال من بعضها.
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