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إجهاد الطفلة يدفعها نحو البدانة عند البلوغ

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إجهاد الطفلة يدفعها نحو البدانة عند البلوغ إجهاد الطفلة يدفعها نحو البدانة عند البلوغ
حذرت دراسة طبية حديثة من أن تعرض الفتاة للإجهاد والتوتر فى مرحلة الطفولة، يدفعها نحو البدانة واكتساب المزيد من الوزن فى مرحلة البلوغ والكبر.

فقد وجدت الدراسة، المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "العلوم الاجتماعية والطب على الإنترنت – أن الإجهاد فى مرحلة الطفولة يؤدى إلى زيادة الوزن فى مرحلة البلوغ والكبر بين الرجال .

وقال الباحث "هوى ليو" أستاذ علم الاجتماع فى كلية الطب جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، إن هذه النتائج تضيف إلى فهمنا كيفية أن الضغوط والإجهاد فى مرحلة الطفولة تعد السبب الرئيسى وراء زيادة الوزن على المدى الطويل بين النساء والرجال .

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات أكثر من 3,617 شخص بواقع 2259 سيدة و 1358 رجلا، تمت مقابلتهم أربع مرات على مدار 15 عاما، حيث تم قياس مستويات الإجهاد فى مرحلة الطفولة والضغوط المتعلقة بالأسرة، أو الصعوبات الاقتصادية، والطلاق، ومدى معاناة أولياء الأمور من مشاكل فى الصحة العقلية أو النفسية، حيث شملت العوامل المسببة للتوتر فقدان الوظيفة، وفاة أحد أفراد الأسرة .

فقد وجد الباحثون أن النساء اللاتى تعرضن لمستويات مرتفعة من التوتر فى مرحلة الطفولة، اكتسبن وزنا أسرع من مثيلتهن اللاتى تعرضن لمستويات إجهاد أقل .

وأوضح الباحثون أن تغيير كتلة الجسم هى العملية التى تتكشف فى جميع مراحل الحياة والطفولة وقد تكون فترة حرجة لإنشاء أنماط يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل فى زيادة وزن المرأة على مر الزمن .

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مصر 365