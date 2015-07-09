التخطيط: 37.8 مليار جنيه حجم الاستثمار فى البنية الأساسية وخدمات الإنتاج

أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية للعام المالى 2015-2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه، "منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة"، بنسبة 50.4 % من إجمالى الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5 % عن العام المالى 2014-2015.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016، حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالى الجديد والذى بدا اعتبارا من شهر يوليو الجارى وينتهى فى 30 يونيو 2016 بلغ 11.908 مليار جنيه منهم 7.7 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكبارى بنسبة 64.7% ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الإنفاق بنسبة 34.1% ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهرى وأخرى بنسبة 0.8%، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانئ البحرية بما نسبته 0.4%.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6% و4.799 مليار جنيه للصرف الصحى بنسبة 23% فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بما نسبته 52.7% نحو 2.454مليار جنيه للتنمية العمرانية "والتى تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومى للطرق "وأخرى بما نسبته 11.8%.

وأظهرت أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى خلال العام المالى 2015-2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الانتاج النباتى بنسبة73 % ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27 %.

وبينت التخطيط أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الرى والصرف الصحى ومحطاتها بنسبة 72 % ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8 كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الرى والسد العالى نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3 %.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015-2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2% و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالى 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5%

ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالى الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9% ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واخرى بما نسبته 20.1 %.