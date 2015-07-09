علماء فلك يكتشفون ثقبًا أسود فى الفضاء.. ويؤكدون: نجوم ثقيلة للغاية

لاحظ علماء بقيادة ميجان أرجو فى مركز جودريل بنك للفيزياء الفلكية وجود ثقب أسود فى الفضاء للمرة الأولى.

والثقب الأسود، هو عبارة عن نوع من النجوم الثقيلة للغاية تمتص الضوء بدلاً من أن تبعثه، وكذلك تمتص كل شىء يقع فى نطاق جاذبيتها.

وزاد الثقب الأسود الذى لاحظه علماء "أرجو" بمقدار مئات الأضعاف فى غضون بضعة أشهر فقط، مما يسلط الضوء للمرة الأولى على كيفية تطور نشاط الثقوب السوداء بشكل هائل.

ومن المقرر، أن يقدم فريق العلماء ملاحظاتهم خلال الاجتماع السنوى للجمعية الفلكية الملكية فى لاندودنو شمالى ويلز.