مصدر طبى: النيابة تنتظر قرار الأطباء للاستماع لأقوال إرهابى الكرنك المصاب

أكد مصدر طبى بمستشفى الأقصر الدولى، أن الإرهابى المصاب بتفجيرات الكرنك يدرك جيداً كل ما يحيط به، ويستجيب لتعليمات الأطباء خلال إعطائه الدواء، وينتظر فريق النيابة الإذن من الأطباء للقيام بعملهم فى استجوابه والاستماع لأقواله لإغلاق ملف القضية.

وأكد المصدر، أن المصاب الذى يدعى "على جمال أحمد على"، ردد ألفاظا لجماعات جهادية مع تحسن حالته الصحية بشكل غير متوقع.

ومن جانبها، شددت الأجهزة الأمنية من وجودها بغرفة المصاب بالداخل والخارج، كما بدأت تسجيل وفحص ما يردده المصاب فى "هلوساته" وتحليلها.

ومن المقرر أن يبدأ فريق من النيابة العامة بالأقصر بقيادة المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر، خلال أيام فى استجواب الإرهابى على جمال أحمد على، أحد منفذى العملية الإرهابية بالكرنك، بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولى، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها فى محيط المستشفى، وخاصة فى الدور الثالث الذى يشهد حالة دائمة من الاستنفار الأمنى.

ويشرف على حراسة الإرهابى المصاب عدد كبير من قوات الأمن، حيث تم تجهيز غرفته بكاميرات مراقبة، وكذلك جميع أرجاء القسم المتواجد داخله، ويتواجد على مدار الـ24 داخل غرفته رجلى شرطة للحراسة حتى لا يقوم بأية محاولات للهرب.



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الإرهابى المصاب بحادث الكرنك