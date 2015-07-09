شباب الدعاة يدشنون كيانا جديدا لتجمع مساجد مصر ضد الإرهاب

دشن عدد من شباب الدعاة بوزارة الأوقاف، كيانا جديدا لمواجهة الإرهاب، تحت مسمى:"أئمة مساجد مصر ضد الإرهاب"، لدعم الدولة فى مواجهة الإرهاب، مؤكدين دعمهم للجيش المصرى والرئاسة ووزير الأوقاف فى حربهم ضد الإرهاب.

وقال أئمة مساجد مصر ضد الإرهاب، فى بيان تأسيسى، "نحيى قوات جيشنا البواسل، ونشد على أيديهم فى مواصلة السير نحو التقدم والمضى بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار وبناء الدولة الحديثة دولة الحق والعدل بإذن الله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأضاف البيان، "نحن أئمة مساجد مصر من واجبنا فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بنا من عمر الزمن الوقوف خلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذى لا يألون جهدا فى العمل على تطهير البلاد من أولئك الإرهابيين، الذين عاثوا فى الأرض فسادا بما قام به من تدابير واحترازات جادة وفعالة، ونؤكد أننا نقف خلفه وندعمه بكل قوتنا لمواصلة الإنجازات، فله دور بارز وعظيم لم يسبقه إليه أحد، وأن نقوم بواجباتنا نحو ديننا ووطننا وتلك مسئولية جسيمة ونحن جديرون بها".

ودعا أئمة مساجد مصر ضد الإرهاب، شعب مصر أن يقف وقفة رجل واحد لمساندة جيشه الباسل فى مكافحة الإرهاب والتطرف الذى انتشر داؤه فى بلادنا الحبيبة وأن يشد على أيدى أبنائه أن لا يتورطوا مع أولئك الإرهابيين ومع تلك الميلشيات والعصابات المسلحة.

ووقع على البيان الأول، عدد كبير من الأئمة، ممثلون لقطاعات الدعاة ومحافظات مصر، ومن أبرز الموقعين على البيان التأسيسى، عدد من شباب والكوادر الدعوية بالمحافظات، وهم: الشيخ أحمد رمضان، والشيخ عبد الناصر بليح، والشيخ زكريا السوهاجى، والشيخ محمد القطاوى، والشيخ أسامة فخرى الجندى.

كما وقع على البيان التأسيسى الشيخ أسعد الرفاعى والشيخ محمد سعد الشيخ ومحمد عجمى والشيخ مجدى بدران والشيخ شعبان جلال شعبان البحيرة والشيخ محمد ماهر سعد الشرقية والشيخ عصام إبراهيم دراز البحيرة والشيخ محمود السيد حسين البرهامى القليوبية والشيخ ياسر محمد الهادى السيد القليوبية والشيخ خيرى عبد الحليم عبد الغفار كفر الشيخ.

ووقع على البيان الشيخ محمد عيد عبد الفتاح بنى سويف والشيخ أحمد محمود عبد الرازق عباس الفيوم والشيخ حسام فوزى عبد الفتاح الشرقية والشيخ أحمد فهمى محمد حسن المنصورة والشيخ محمد إبراهيم أبو النور والشيخ سعيد محمد إبراهيم علام البحيرة والشيخ إبراهيم مغربى فايد الشرقية والشيخ محمد عبد الحميد أبوالسعود الجيزة والشيخ شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد كفر الشيخ والشيخ أشرف محمد محمد دسوقى الزياتى قليبوبية والشيخ سليمان عوض سعد على والشيخ أشرف إبراهيم الشوادفى أحمد – كفر الشيخ.

وشملت قائمة الموقعين الشيخ أحمد عبد السلام السيد الوزير الغربية والشيخ هانى عبد الوهاب البحيرة والشيخ محمود صابر سيد والشيخ محمد شوقى محمد الشربينى المنصورة والشيخ طه على محمد الشرقية والشيخ محمد أحمد يوسف أسوان والشيخ فرج طه والشيخ حسن عبد المقصود محمود عيسى البحيرة والشيخ مجدى أبو عمر والشيخ جمال عبد العظيم مطاوع سوهاج والشيخ عبد اللطيف سعد رمضان المنوفية والشيخ محمد عبادى الصادق قنا والشيخ محمد عبد الفتاح عبد الباقى القليوبية والشيخ ضياء الدين محمد البنا والشيخ محمد جودة السيد نصار الشرقية والشيخ إسلام محمود عبد القوى والشيخ طه أبو بكر طه عبد المعطى فضل والشيخ علاء إسماعيل أحمد الشال كفر الشيخ والشيخ فتحى شحاتة على السيد جمعة الشرقية والشيخ مصطفى على محمد علي قنا والشيخ أحمد طلال حافظ رمضان كفر الشيخ والشيخ محمد سليمان النجـــــــار الشرقـيـة والشيخ أحمد محمد محمود محمد الشرقية والشيخ محمد إبراهيم أحمد حصان الغربية والشيخ أحمد جابر حسين أحمد بنى سويف والشيخ أحمدعبد الصبور محمد مهران القاهرة والشيخ محمد إسماعيل السيد البحيرة والشيخ عرفة محمد السيد الشرقية والشيخ محمد مجدى غنيم عوض القليوبية والشيخ إسماعيل مصطفى إبراهيم سالم الغربية والشيخ حسين عيد حسين الوادى الجديد والشيخ محمود سيد حسين أسيوط.

ووقع على البيان، الشيخ خالد دياب شعراوى والشيخ السادات طايع التهامى الأقصر والشيخ أحمد عصام محمد بركات الغربية والشيخ عمر عيد مصيلحى قنديل والشيخ أحمد مكين عيد هندى البحيرة والشيخ أحمد السيد صالح أوقاف ههيا والشيخ جودة فرج إبراهيم الشرقية والشيخ أحمد محمد النجدى الشرقية.

ووقع الشيخ عطية حسوبة المنوفية والشيخ سراج السعيد أحمد رفاعى القليوبية والشيخ محمد سعد محمد كشك البحيرة والشيخ أحمد سعيد جاد القاهرة والشيخ السيد عبد الرحمن محمد الشرقية والشيخ وائل فتحى عبد العزيز عبد الله الغربية.

وكان من الموقعين الشيخ على محمد محمود العتابى دمياط والشيخ مصطفى سعد مصطفى عبد الكريم بنى سويف والشيخ عبد الواحد محمد عبد الغفار البحيرة والشيخ محمد خليف البحيرة والشيخ يوسف عمر والشيخ رضا فرج موسى أوقاف الغربية والشيخ القاسم محمد جعفر المنوفية والشيخ عبد الله محمود السقا الدقهلية والشيخ عسر إبراهيم محمد الشرقية.

وشملت القائمة توقيع الشيخ أحمد عبد المنعم محمد ضيف المنوفية والشيخ محمود السيد عبد الصمد القليوبية والشيخ خيرى مأمون أحمد قنا والشيخ عبد الرحيم أحمد زحلان حسب الله قنا والشيخ نشأت عبد السميع زارع الدقهلية والشيخ فرحات عبد السلام فرحات كفر الشيخ والشيخ سعيد محمد محمد الحداد كفر الشيخ والشيخ يسرى محمود عزام سوهاج.