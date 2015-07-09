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سامح شكرى يصل جوبا للمشاركة فى احتفالات جنوب السودان بالاستقلال

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سامح شكرى يصل جوبا للمشاركة فى احتفالات جنوب السودان بالاستقلال سامح شكرى يصل جوبا للمشاركة فى احتفالات جنوب السودان بالاستقلال
وصل وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الخميس، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان لحضور الاحتفال بعيد الاستقلال الوطنى، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر أن ينقل شكرى على هامش مشاركته فى الاحتفالات رسالة شفهية من الرئيس السيسى إلى رئيس جنوب السودان سيلفاكير تتعلق بدعم العلاقات الثنائية، وبما يعكس عمق الروابط بين البلدين.

كما سيبحث وزير الخارجية مع رئيس جنوب السودان التطورات السياسية والأمنية فى جنوب السودان والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى بين والمعارضة فى جنوب السودان، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا والملفات الأفريقية التى تهم البلدين، وعلى رأسها قضايا الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.

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مصر 365

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