اليوم.. المصريون فى الخارج يوجهون رسالة للعالم من الأقصر"ادخلوها آمنين"

يوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلمة فى فاعليات "مبادرة تأييد" من المصريين فى الخارج تحت عنوان: "ادخلوها آمنين" بمحافظة الأقصر اليوم الخميس، التى تقام تحت رعايته، وتنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك بالتنسيق مع عدد من المصريين فى الخارج.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة بالتواصل مع المصريين فى الخارج، وفى ضوء ما يقدمونه من دعم للدولة تجلى فى العديد من المواقف المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولاته الخارجية.

وأضافت، فى بيان، أن هذه المبادرة تقدم بها عدد من المصريين فى الخارج بعد الأحدث التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة من أعمال عنف وترهيب، أراقت الدماء الذكية من أبنائنا البررة، فضلا عن إعلان موقفهم الرافض للعنف والإرهاب والداعم لتحركات الدولة لمواجهة الجماعات المتطرفة، بجانب التصدى للشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية فى الدول الأوروبية والأجنبية، وسبل تفعيل دور المغتربين المصريين فى دعم القطاع السياحى بالبلاد. وذكرت "عشرى" أن المصريين فى الخارج سيوجهون رسالة للعالم أجمع من خلال المبادرة يؤكدون فيها على وحدة الصف المصرى بعزيمة الرجال والثقة فى الدور البطولى الذى يقوم به الجيش المصرى العظيم.

ومن المتوقع أن يحضر فاعليات المبادرة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر محمد بدر، ونخبة من كبار المسئولين بالخارجية ورجال الأزهر والكنيسة والإعلام ، ويعقب الافتتاح عرض من الخبراء عن دور الإعلام فى مواجهة الحرب النفسية.