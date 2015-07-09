أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. المصريون فى الخارج يوجهون رسالة للعالم من الأقصر"ادخلوها آمنين"

Google+ Print
اليوم.. المصريون فى الخارج يوجهون رسالة للعالم من الأقصر"ادخلوها آمنين" اليوم.. المصريون فى الخارج يوجهون رسالة للعالم من الأقصر"ادخلوها آمنين"
يوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلمة فى فاعليات "مبادرة تأييد" من المصريين فى الخارج تحت عنوان: "ادخلوها آمنين" بمحافظة الأقصر اليوم الخميس، التى تقام تحت رعايته، وتنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك بالتنسيق مع عدد من المصريين فى الخارج.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة بالتواصل مع المصريين فى الخارج، وفى ضوء ما يقدمونه من دعم للدولة تجلى فى العديد من المواقف المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولاته الخارجية.

وأضافت، فى بيان، أن هذه المبادرة تقدم بها عدد من المصريين فى الخارج بعد الأحدث التى شهدتها فى الآونة الأخيرة من أعمال عنف وترهيب، أراقت الدماء الذكية من أبنائنا البررة، فضلا عن إعلان موقفهم الرافض للعنف والإرهاب والداعم لتحركات الدولة لمواجهة الجماعات المتطرفة، بجانب التصدى للشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية فى الدول الأوروبية والأجنبية، وسبل تفعيل دور المغتربين المصريين فى دعم القطاع السياحى بالبلاد. وذكرت "عشرى" أن المصريين فى الخارج سيوجهون رسالة للعالم أجمع من خلال المبادرة يؤكدون فيها على وحدة الصف المصرى بعزيمة الرجال والثقة فى الدور البطولى الذى يقوم به الجيش المصرى العظيم.

ومن المتوقع أن يحضر فاعليات المبادرة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر محمد بدر، ونخبة من كبار المسئولين بالخارجية ورجال الأزهر والكنيسة والإعلام ، ويعقب الافتتاح عرض من الخبراء عن دور الإعلام فى مواجهة الحرب النفسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر