مرتضى منصور: تم رفع الحجز على كل أرصدة الزمالك بالبنوك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن رفع الحجز على أرصدة النادي الأبيض بالبنوك بعدما كان تم الحجز عليها خلال الأيام الأخيرة.

وكان ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق قد حصل على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك في البنوك بعدما طالب بالحصول على 40 مليون جنيه.

ولكن في ظل أن الزمالك لم يسدد تلك المبالغ، نجح عباس في الحصول على حكم قضائي بالحجز على أموال الفريق الأبيض في البنوك مما سبب أزمة لمجلس الإدارة الحالي في تسديد مرتبات العاملين واللاعبين.

وأكد منصور في تصريحاته لبرنامج اللعبة الحلوة أنه حصل على حكم برفع الحجز على كل أرصدة الزمالك في البنوك.