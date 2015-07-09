مرتضى يتصالح مع ميدو: ' خلاص هاصوم 3 أيام '

يبدو مرتضى منصور رئيس الزمالك متصالحا مع المدير الفني الأسبق أحمد حسام "ميدو" وأن الأزمة بين الطرفين قد انتهت.

ميدو حل ضيفا على قناة LTC في اليوم نفسه الذي قال فيه مرتضى منصور إن المدرب الشاب لن يعمل مجددا مادام هو قائدا للقلعة البيضاء.

وخلال الحوار قال ميدو إنه أقسم بالله ألا يعمل مجددا في الزمالك مادام مرتضى رئيسا للنادي.

لماذا؟ أجاب ميدو "لأن مرتضى منصور قال إنه استخدمني كورقة ضغط في مفاوضات النادي مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك".

أجرى مرتضى منصور مداخلة هاتفية.

وأوضح "حين قلت ذلك كنت ألاعب أحمد شوبير".

ثم استدرك "لكن أسأل ميدو. هل لو لم أكن أدعمه فعلا كنت سأتفاوض مع لاعبين بناء على طلباته".

وتابع "هناك لاعبين ذهبنا إليهم وفاوضناهم بناء على تعليمات ميدو. فلماذا أفعل ذلك إلا لو كنت فعلا أرغب في تعيينه كمدير فني للفريق الموسم المقبل".

ميدو من جانبه كرر أنه ربما خانه التعبير حين انتقد مرتضى منصور في أزمة رئيس الزمالك مع اللاعب الأسبق للفريق أحمد الميرغني.

وقال مرتضى: "أنا في ظروف صعبة للغاية وأرغب فيمن يقف خلفي ويطبطب علي".

وصرح ميدو "أعتذر لسيادة المستشار. لو كانت كلامتي قد وصلتك بطريقة خاطئة".

فرد مرتضى "عموما يا ميدو. سأصوم 3 أيام".