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لو حامل وهتعملى عمرة رمضان اعرفى أهم النصائح لحمايتك

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لو حامل وهتعملى عمرة رمضان اعرفى أهم النصائح لحمايتك لو حامل وهتعملى عمرة رمضان اعرفى أهم النصائح لحمايتك
كثير من النساء الحوامل يرغبن فى أداء العمرة خاصة بموسم شهر رمضان، دون درايتهن الكافية بمدى تأثير مجهود مناسك العمرة على صحتهن وصحة الجنين.

يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن أفضل الفترات المناسبة لسفر الحامل هى المرحلتين الأولى والثانية من الحمل أى الستة أشهر الأولى من الحمل فى حال إذا كانت حالتها الصحية تسمح.

ويستكمل د. عمرو قائلا: "مسموح للحامل ركوب الطائرة حتى الأسبوع 36 من الحمل "أول الشهر التاسع "وأنه لا يوجد مشكلة من سفر الحامل لأداء فريضة العمرة بشرط مراعاة الإرشادات التالية:
>1)تحريك القدمين والأطراف لتفادى تعرضها لتورم نتيجة الجلوس لفترة ساعات السفر.
>2)شرب المياه هام جدا أثناء ركوب الطائرة لتفادى تعرضها للجفاف نظرا لظروف التهوية بالطائرة.
>3)ارتداء ملابس فضفاضة واسعة لتجنب التعب أثناء رحلة الطيران .
>4) يفضل عند آداء مناسك العمرة أن تكون ليلا لتفادى تعرضها لآشعة الشمس المرتفعة.
>5) اصطحاب زجاجة مياه للشرب لتعويض السوائل التى تفقدها الجسم.
>6 – تجنب التزاحم فى فترة العمرة.

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