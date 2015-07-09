عزيزتى الأم.. لو طفلك بيمشى بصعوبة فتشى عن إصابته باعتلال العضلات

ضعف أوخلل عضلات الأطفال أحد الأمراض التى يعانى منها بعض الصغار نتيجة أسباب مختلفة، مما قد يؤدى لحدوث ضمور بألياف عضلات الجسم.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن اعتلال العضلات عند الأطفال هو عبارة عن حدوث خلل بعضلات جسم الطفل، والذى يصل إلى إصابتها بالضمور نتيجة تعرض العضلة لوجود نسيج مكان ألياف العضلة مما يؤدى لحدوث خلل بالعضلات.

وتستكمل د. نهى قائلة " يصاب الأطفال باعتلال العضلات بسب حدوث خلل بالجينات الوراثية ".

وتتابع د. نهى قائلة "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرا للإصابة باعتلال العضلات

1)أول عام من عمر الطفل يصعب تشخيص اعتلال العضلات.

2)ملاحظة وجود صعوبة فى المشى عند الأطفال .

3)وقوع الطفل أثناء المشى باستمرار .

4)وجود صعوبة عند طلوع السلالم .

5)وجود رخوة بالأطراف بحيث تبدو ضعيفة.

وأضافت د. نهى قائلة" يتم تشخيص أعتلال العضلات من خلال شكوى الأمهات بملاحظتها ظهور الاعراض السابق ذكرها ليتم أخذ عينة من العضلة وفحصها وفى حالة وجود خلل بالألياف يتم خضوع الطفل للعلاج الطبيعى لتقوية العضلة ".

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