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حصرياً.."سيدتي نت" تكشف لماذا نسب "24 قيراط" أغنية "برهوم حاكيني" للصبوحة

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حصرياً.."سيدتي نت" تكشف لماذا نسب "24 قيراط" أغنية "برهوم حاكيني" للصبوحة حصرياً.."سيدتي نت" تكشف لماذا نسب "24 قيراط" أغنية "برهوم حاكيني" للصبوحة

الخميس 09-07-2015 01:17

لاقت الحلقة التي قدمها مسلسل "24 قيراط" تحية للصبوحة، ردود فعل إيجابية لدى متابعي المسلسل، خصوصاً وأن جنازة الصبوحة أتت في سياق درامي غير مفتعل، كما أثنى الكثيرون على أداء الممثلين خلالها، إلا أن أغنية نسبها طلال الجردي إلى الصبوحة أثارت الكثير من التساؤلات من قبل متابعي الحلقة.

فقد جاء على لسان الجردي في الحلقة أن أغنية "برهوم حاكيني" هي للصبوحة، بينما هي للفنانة نجاح سلام، وقد علمنا من مصادر خاصة أن الكاتبة ريم حنا لم تكتب أصلاً في سيناريو النص أي إشارة إلى أغنية "برهوم حاكيني"، بل كان من المقرر أن يغني طلال الجردي، الذي يلعب دور "برهوم" رئيس الفرقة الموسيقية، أغنية "مرحبتين" لكنه اجتهد وغيّر من تلقاء نفسه في السيناريو المكتوب، فوقع في هذا الخطأ الذي لا تتحمل مسؤوليته لا من قريب ولا من بعيد الكاتبة ريم حنا، فاقتضى التوضيح.

 

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