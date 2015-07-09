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بالصور.. فريق عمل فيلم "4 كوتشينة" يحتفل باقتراب عرضه

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بالصور.. فريق عمل فيلم "4 كوتشينة" يحتفل باقتراب عرضه بالصور.. فريق عمل فيلم "4 كوتشينة" يحتفل باقتراب عرضه

الخميس 09-07-2015 00:46

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

احتفل فريق المهرجانات "8%" المؤلف من الثلاثي: أوكا، وأورتيجا، وشحتة كاريكا، بفيلمهم الجديد "4 كوتشينة" المزمع طرحه في عيد الفطر المقبل.

ويشارك في بطولة العمل: الممثلة الأردنية هيام جباعي، والفنانة اللبنانية مروى، ومنذر رياحنة الذي سيظهر كضيف شرف في الفيلم.

قصة الفيلم من كتابة حازم متولي، ومن إخراج محمد جمال.

ويسلّط العمل الضوء على محاولة بعض الشباب تحقيق طموحاتهم بالغناء، برغم وجود عقبات عديدة في طريقهم، إلا أنّهم بالإصرار على تحقيق الهدف يصلون إلى ما يريدون.

 

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