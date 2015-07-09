أميتاب باتشان يعرض على القصبي بطولة فيلم هندي

كشف الممثل السعودي ناصر القصبي أن النجم الهندي أميتاب باتشان عرض عليه المشاركة في فيلم هندي جديد.

وأعلن القصبي هذا الأمر من خلال تغريدة نشرها عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، وجاء فيها: تلقيت اتصالاً الآن من النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان يشيد بالحلقة، ويعرض علي المشاركة في بطولة فيلم جديد، وذلك بعد ساعتين من عرض الحلقة 17 من مسلسل سيلفي بعنوان الجواري والحرة.

وكان لهذه التغريدة أصداء على جمهور ومحبي القصبي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت الردود تتوالى، كما أعيد إرسال التغريدة ما يقارب 3000 مرة، أما عن التغريدات، فقد تنوعت بين من تمنى للقصبي التوفيق والنجاح، وبين من رأى أن ما جاء في تغريدته مجرد "مزحة".