فايز السعيد يحصد جائزة زاد زايد الدولية

يعيش سفير الألحان النجم الإماراتي فايز السعيد شهر رمضان المبارك بفرح كبير، كونه يجيّر كل طاقاته الانسانية والفنية الإبداعية لخدمة المشاريع الانسانية والخيرية خلال هذا الشهر الفضيل.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبرعاية مركز راشد للعلاج ورعاية الطفولة، انطلقت مساء الأحد الماضي فعاليات جائزة زاد زايد الدولية في قاعة "بني ياس" في فندق "غراند حياة"، حيث كرّم الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم العضو المنتدب لمركز راشد للمعاقين والشيخ ماجد المعلا عضو مجلس الإدارة في المركز ونائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات، سفير الألحان النجم فايز السعيد وفريق عمل الأوبريت الاستثنائي "زايد رجل بحجم أمة" الذي عرض خلال الحفل وهو من تأليف الشاعر كريم العراقي، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد عادل وإشراف محمد درويش الزرعوني.

من ناحية أخرى،عُيّن فايز السعيد سفيراً للحملة الخيرية الرمضانية السنوية التي أطلقتها مجموعة "ماجد الفطيم" الرائدة في عالم مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان "ساهم في إسعاد الآخرين خلال الشهر المبارك" التي تهدف إلى جمع مستلزمات الحياة اليومية. وصرّح فايز السعيد، الذي سيشجع جمهوره على التبرع بسخاء عبر التعريف بالأهداف الخيّرة للحملة، أن شهر رمضان مناسبة عظيمة لهذا المظهر لكن يجب ألا يكون فعل الخير والمساهمة في إسعاد الآخرين موسمياً بل أسلوب حياة ونمط يلازم الفنان ويتعايش معه، وأن الجدول المزدحم للفنانين يجب ألا يكون عائقاً للمساهمة في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المجتمع، منهياً بالقول أننا في الحقيقة نقوم بتأمين السعادة لأنفسنا حين نقوم بإسعاد الآخرين.

كذلك شارك النجم الإماراتي بحملة "رمضان أمان" التي أطلقتها "جمعية الإحسان الخيرية" للعام الثالث على التوالي، واختار فايز السعيد إحدى التقاطعات الرئيسية والأماكن المزدحمة في دبي لتوزيع صناديق وجبات خفيفة على السائقين بهدف الحدّ من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار وقام بتوزيع منشورات توعية بأهمية الحد من السرعات والالتزام بقواعد السير والمرور والتعريف بأهداف الحملة التي رافقه إليها ولداه حمدان وهند.

كما حضر فايز السعيد الأسبوع الماضي إحدى المباريات المهمة ضمن بطولة ناس 2015، "ند الشبا الرياضية"، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والتي تضم العديد من المنافسات الرياضية بمشاركة العديد من الرياضيين حول العالم، من بينها كرة الصالات وكرة الطائرة ورياضة الجري .

وكان فايز السعيد قد أطلق مع بداية الشهر المبارك أربع ابتهالات دينية صورها مع المخرج بسام الترك.

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