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بودولسكي يكشف سبب انتقاله لجالاتا سراي .. وأمنيته قبل الاعتزال

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بودولسكي يكشف سبب انتقاله لجالاتا سراي .. وأمنيته قبل الاعتزال بودولسكي يكشف سبب انتقاله لجالاتا سراي .. وأمنيته قبل الاعتزال

كشف الألماني لوكاس بودولسكي الوافد الجديد على صفوف جالاتا سراي عن السبب الذي دفعه إلى الانتقال للفريق التركي قادما من أرسنال.

وكان بودولسكي قد وقع خلال منتصف الأسبوع على عقد مع جالاتا سراي لمدة ثلاثة أعوام بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى إنتر ميلان.

وتحدث بودلوسكي لصحيفة بيلد الألمانية قائلا أن حديث دار بينه وبين المدير الفني لآرسنال أرسين فينجر هو ما دفعه للانتقال إلى جالاتا سراي.

وأكمل"بعد نهاية المحادثة مع فينجر عرفت أن الوقت قد حان لوجود تغيير جديد في مسيرتي".

وتابع"جالاتا سراي حاول كثيرا ضمي خلال الخمس سنوات الماضية، والآن هذا الأمر قد تحقق".

وعلى الرغم من أن بودولسكي يعلم أن الدوري التركي ليس بقوة نظيره الإنجليزي أو الألماني، إلا أن منافسة جالاتا سراي على الفوز بالألقاب والتأهل بشكل دائم لدوري أبطال أوروبا جعلاه يوافق على الانضمام للفريق.

وعن أمنيته قبل الاعتزال"أتمنى قبل نهاية مسيرتي أن أنتقل إلى فريقي كولن للمرة الثالثة والأخيرة".

وبودولسكي هو من ناشئي كولن ولعب له مرتين الأولى من عام 2003 حتى عام 2006، والثانية من 2009 حتى عام 2012.

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