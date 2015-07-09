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تقارير – بسبب صلاح .. طلب غريب منتظر من فيورنتينا لتشيلسي

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تقارير – بسبب صلاح .. طلب غريب منتظر من فيورنتينا لتشيلسي تقارير – بسبب صلاح .. طلب غريب منتظر من فيورنتينا لتشيلسي

من المنتظر أن يقدم يرسل فيورنتينا خطابا إلى تشيلسي يطلب فيه استرداد مليون يورو والذي دفعه النادي الإيطالي في وقت سابق لتمديد إعارة محمد صلاح لموسم آخر.

ولكن بعد الأزمات التي اندلعت بين صلاح والفيولا وعدم رغبة اللاعب المصري في البقاء مع فريق مدينة فلورنسا، فإن فيورنتينا يرغب في استرداد أمواله مرة أخرى حسبما ذكرت سبورت ميديا ست الإيطالية.

في الوقت ذاته أشار تقرير الشبكة الإيطالية والذي نقله موقع فوتبول إيطاليا إلى أن إدارة الفيولا سوف تطالب تشيلسي بالحصول على 3 مليون يورو إضافية كمكافأة.

لماذا؟

يرى مسؤولو النادي الإيطالي أن فيورنتينا كان سببا رئيسيا في ارتفاع القيمة السوقية لصلاح مرة أخرى بعد انخفاضها بسبب منحه الفرصة للظهور والمشاركة بشكل أساسي.

وسجل صلاح خلال فترة إعارته لفيورنتينا تسعة أهداف وصنع أربعة آخرين، وهو ما جعل العديد من الأندية الأوروبية تتهافت على ضمه أبرزهم إنتر ميلان، أتليتكو مدريد، وفولفسبورك.

لذا فالفيولا يرغبون في الحصول على أموال إضافية كتعويض مناسب عن رحيل صلاح مع مكافأتهم على منحه الفرصة للظهور والتألق في الملاعب بعد أن ظل حبيس دكة البدلاء في تشيلسي.

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