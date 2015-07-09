صراع لندني على مدافع روما

أبدى فريقا آرسنال وتوتنام رغبتهما في التعاقد مع مدافع روما ومنتخب اليونان كوستاس مانولاس خلال سوق الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

وكان مانولاس هدفا لآرسنال خلال الصيف الماضي عندما كان يلعب في صفوف أوليمبياكوس، لكنه في النهاية انتقل إلى روما ليصبح أساسيا في خطة المدرب رودي جارسيا.

وأشار تقرير الصحيفة الإيطالية إلى أن كلا الفريقان يرغبان في الظفر باللاعب خاصة بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع روما في الموسم الماضي.

وشارك مانولاس مع روما في 41 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الماضي وطرد مرتين بشكل مباشر.